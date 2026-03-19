In Friuli Venezia Giulia, il prezzo della benzina è attualmente il più basso a livello nazionale. A comunicarlo è l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro. La regione si distingue per questa caratteristica, che ha attirato l’attenzione di consumatori e operatori del settore. La notizia riguarda esclusivamente i dati sui costi dei carburanti, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

"Oggi il Friuli Venezia Giulia può vantare il prezzo della benzina più basso d’Italia”. A dirlo è l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro. “È il risultato di una chiara volontà politica e di un "modello FVG" che funziona: grazie alla nostra legge regionale sugli sconti, recentemente aggiornata, e all'intervento del Governo con il taglio delle accise di 25 centesimi annunciato dal Presidente Meloni, abbiamo eretto uno scudo a difesa del potere d'acquisto dei cittadini”, aggiunge Scoccimarro secondo cui “oggi rifornirsi in Italia, sul nostro territorio, è tornato ad essere più conveniente che farlo oltreconfine". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Qui la benzina meno cara d’Italia”. Il modello Friuli Venezia Giulia

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