Al Friuli Venezia Giulia si rivede Facco, che non si vedeva in gara dal Rally Città di Bassano, dove si era classificato decimo assoluto e primo tra gli Under 25. La partecipazione al Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo fine settimana, segna il suo ritorno in campo in vista dell'inizio della Coppa Rally ACI Sport di quinta zona.

Di lui si erano perse le tracce dall'ultimo Rally Città di Bassano che lo ha visto chiudere in decima piazza assoluta ed in prima tra gli Under 25 ma l'avvio della Coppa Rally ACI Sport di quinta zona, previsto per il prossimo fine settimana con il Rally del Friuli Venezia Giulia, sarà la giusta.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Friuli Venezia Giulia scuola primaria

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