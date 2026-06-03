San Vincenzo la protesta cresce Cantieri bloccati e piazza chiusa
A San Vincenzo a Torri, i residenti hanno bloccato i cantieri e chiuso la piazza. La protesta è cresciuta a causa di diverse problematiche non risolte dall’amministrazione. La situazione sta diventando sempre più tesa, con le vie del paese senza attività e i lavori fermi. La frazione collinare si trova in uno stato di blocco totale, mentre i residenti manifestano il loro malcontento.
A San Vincenzo a Torri la situazione sta sfuggendo di mano. I residenti della frazione collinare sono ormai esasperati per una serie di problematiche che l’amministrazione non riesce a risolvere. Si tratta di problemi ereditati dalla precedente giunta Fallani, nella quale tuttavia erano presenti anche buona parte degli amministratori attuali. Dopo le proteste in loco, l’ultimo fronte è stato aperto da una petizione che in pochi giorni ha raccolto oltre 500 firme. Un atto d’accusa con tanto di lista di tutte le cose che non vanno. In testa c’è il cantiere della Toti, dove ormai più che gli operai si vedono le erbacce. I lavori fermi, bloccano anche il completamento della piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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