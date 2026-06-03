san vincenzo la protesta cresce cantieri bloccati e piazza chiusa

Notizia in breve

A San Vincenzo a Torri, i residenti hanno bloccato i cantieri e chiuso la piazza. La protesta è cresciuta a causa di diverse problematiche non risolte dall’amministrazione. La situazione sta diventando sempre più tesa, con le vie del paese senza attività e i lavori fermi. La frazione collinare si trova in uno stato di blocco totale, mentre i residenti manifestano il loro malcontento.