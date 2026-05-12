A New York cresce la protesta contro l’Ice | in piazza anche Tom Morello

A New York si sono svolte manifestazioni contro l’Ice, con partecipanti che hanno espresso il proprio dissenso. Tra loro, anche il musicista noto per il suo impegno sociale, che si è unito ai dimostranti. Le proteste sono state organizzate in diverse zone della città e hanno attirato l’attenzione dei media locali. La mobilitazione si inserisce in un più ampio movimento di opposizione alle politiche dell’agenzia governativa.

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Stati Uniti La manifestazione era stata indetta proprio per spingere all’approvazione del “New York for All Act”, proposta di legge che vieterebbe alla polizia di New York di collaborare con l’Ice Stati Uniti La manifestazione era stata indetta proprio per spingere all’approvazione del “New York for All Act”, proposta di legge che vieterebbe alla polizia di New York di collaborare con l’Ice Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine e attivista, si è unito ai manifestanti pro-immigrazione davanti al 26 Federal Plaza, il tribunale federale di Lower Manhattan diventato, da quasi un anno, il centro nevralgico delle operazioni dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) a New York.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - A New York cresce la protesta contro l’Ice: in piazza anche Tom Morello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "No alle guerre, no a Trump, no all'Ice": la protesta 'No Kings' anche sotto Palazzo Vecchio / FOTO“Niente re, difendiamo la democrazia statunitense da Trump e dai suoi complici repubblicani. Giappone, 50mila in piazza: scoppia la protesta contro il riarmo?? Punti chiave Perché la modifica dell'articolo 9 divide così profondamente i cittadini? Come influirà l'abolizione dei vincoli sulle armi... Argomenti più discussi: Non si arresta la crescita del New York Times che nel Q1 26 incrementa abbonati e pubblicità; Hormuz, il Consiglio di Sicurezza si divide mentre cresce il rischio di escalation; Comprare casa a New York e Miami, zone in crescita e prezzi dell’American dream; Cresce l’offerta di voli diretti tra Usa e Italia. Alberto Angela for President! La puntata di #Ulisse sulle note di New York vince la serata col 17,3% su Rai 1. Su Canale5 la serie evento #ICesaroni si ferma al 15,6% anche con un episodio e solo una pubblicità. Su Rai2 la finale di #TheFloorItalia cresce a x.com Joby Defense cresce con un nuovo volo! Test per l'esercito statunitense reddit