I cantieri alla Torraccia a San Vincenzo sono stati sospesi per preservare l’accesso alla spiaggia durante l’estate. La decisione è stata presa dopo che il WWF ha approvato la sospensione dei lavori. Restano aperte le questioni sulla possibile influenza delle paratie sulla fruibilità della spiaggia. La sospensione è valida fino a nuovo avviso, garantendo l’accesso ai bagnanti durante la stagione balneare.

? Domande chiave Come influenzerà la presenza delle paratie l'accesso alla spiaggia?. Perché il WWF ha dato il via libera alla sospensione?. Quali rischi economici avrebbe comportato il proseguimento dei lavori?. Quando riprenderanno ufficialmente le attività del cantiere Sa.Co.I. 3?.? In Breve Le paratie di contenimento rimarranno in loco per evitare nuovi movimenti di materiali.. Il WWF ha espresso parere favorevole sulla sospensione dei lavori alla Torraccia.. Le attività del cantiere Sa.Co.I. 3 riprenderanno regolarmente solo nel mese di ottobre.. L'accordo protegge l'economia degli stabilimenti balneari della Val di Cornia.. Il Comune di San Vincenzo e Terna hanno concordato la sospensione dei lavori sulla duna della Torraccia per tutta la stagione estiva, salvaguardando così l’afflusso turistico nella Val di Cornia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Vincenzo: stop ai cantieri alla Torraccia per salvare l’estate

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