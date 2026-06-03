San Prospero, quartiere di circa cento anni, si trova a pochi chilometri dal centro storico. Le sue strade sono state costruite negli anni ‘20, con edifici che combinano stile classico e moderno. La zona ha una piazza principale con negozi e un parco pubblico, frequentato da famiglie e residenti. La maggior parte delle abitazioni sono case singole e piccoli condomini. La rete di trasporto pubblico collega il quartiere con il centro e altre zone della città.

San Prospero è un quartiere relativamente nuovo. Se per nuovo si intende cent’anni che, per Siena, è solo un lungo respiro. Augusto Mattioli qui ne sottolinea un simbolo, la fontana che abbraccia il parco della Rimembranza. Era la nostra isola felice. Un mare di ragazzi la circondava finché c’era il sole. Ogni giorno era così. Io abitavo in via del Paradiso e proprio la fontana era il punto di incontro. Siamo passati dalla bicicletta al motorino, dalle figurine alle ragazze, dai fumetti ai dischi. E quante partite di pallone. C’è una canzone che ha il colore rossastro dell’autunno ideale per questi viali ordinati. È ’Katia’ di Eugenio Finardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Prospero. Una metafora della città

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