Dopo la sostituzione dell' acquedotto partono i lavori per la ripavimentazione di San Prospero | ecco tutte le modifiche della viabilità

Dopo aver portato a termine i lavori per la sostituzione dell’acquedotto pubblico, le operazioni di ripavimentazione in via San Prospero a Perugia stanno per iniziare. Nei prossimi giorni, la società incaricata procederà con la rimozione e la rifacitura del manto stradale, comportando modifiche temporanee alla viabilità locale. La chiusura di alcune corsie e deviazioni saranno segnalate lungo il tratto interessato.