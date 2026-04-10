Dopo la sostituzione dell' acquedotto partono i lavori per la ripavimentazione di San Prospero | ecco tutte le modifiche della viabilità
Dopo aver portato a termine i lavori per la sostituzione dell’acquedotto pubblico, le operazioni di ripavimentazione in via San Prospero a Perugia stanno per iniziare. Nei prossimi giorni, la società incaricata procederà con la rimozione e la rifacitura del manto stradale, comportando modifiche temporanee alla viabilità locale. La chiusura di alcune corsie e deviazioni saranno segnalate lungo il tratto interessato.
Dopo il cantiere per la sostituzione dell’acquedotto pubblico, nei prossimi giorni Umbra Acque procederà al rifacimento della pavimentazione stradale in via San Prospero a Perugia. “Da lunedì 13 aprile – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini – partono i ripristini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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