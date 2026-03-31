San Patrignano modello europeo | visita in comunità del segretario del Consiglio d’Europa

Il segretario del Consiglio d’Europa ha visitato recentemente la comunità di San Patrignano, definendola un esempio a livello europeo. Durante l’incontro con i giovani, ha affermato che la speranza, unita all’azione, può portare a cambiamenti nelle vite delle persone. La visita ha coinvolto ragazzi e ragazze della comunità, che hanno ascoltato le sue parole.

Il segretario del Consiglio d’Europa in visita a San Patrignano: “Qui le persone non sono definite dal passato, ma dal loro potenziale” “La speranza quando è accompagnata dall’azione può trasformare le vite”. E’ così che Alain Berset, segretario del Consiglio d’Europa, ha concluso il suo saluto alle ragazze e ai ragazzi di San Patrignano. La massima autorità del Consiglio d’Europa è stata infatti in visita martedì (31 marzo) alla comunità per conoscere da vicino il suo impegno. “Ho potuto vedere con i miei occhi il lavoro nel centro minori, nelle attività artigianali, al centro studi e il programma di prevenzione. In ognuno di questi luoghi ho visto impegno, professionalità, ma soprattutto umanità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Groenlandia, il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, convocherà un Consiglio Europeo straordinarioIl presidente del Consiglio Europeo António Costa ha annunciato che in seguito a «consultazioni con gli Stati membri sulle ultime tensioni...

Liceo Redi, genitori e insegnanti in visita a San Patrignano: "Esperienza unica e formativa"Sabato 7 marzo il liceo "Francesco Redi" di Arezzo ha organizzato una gita in pullman decisamente originale.

Approfondimenti e contenuti su San Patrignano

Temi più discussi: Visita ufficiale del Segretario Generale a San Marino e presso la comunità di San Patrignano; Paola Mancini e il suo lavoro al parlamento europeo; Su Facebook lo sfogo della donna che scacciò il rapinatore: Ora lo mandano a San Patrignano, poi toglie il post; Il G7 si riunisce per affrontare la nuova crisi economica causata dalla guerra in Iran.

Il Segretario del Consiglio d’Europa visita San Patrignano: La speranza unita all’azione trasforma le viteUna visita istituzionale per conoscere da vicino il lavoro della comunità su prevenzione, recupero e formazione dei giovani ... altarimini.it

Metsola a San Patrignano: «Qui c'è un modello di welfare per l'Europa»Ha guardato negli occhi Margaret, che passa le sue giornate ad annodare le frange delle sciarpe di alta moda. Si è fatta spiegare da Soriana come è arrivata a cucire borse per Zegna. E poi Roberta ... avvenire.it

La Commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento europeo ieri in visita a San Patrignano. La delegazione degli eurodeputati ha voluto scoprire la realtà della Comunità e la sua risposta al problema delle dipendenze. A partecipare Chiara Gemma ( - facebook.com facebook

In foto la visita della delegazione @EPSocialAffairs a San Patrignano. Con i parlamentari @liandersson @letiziamoratti @ChiaraGemmaUE @gualminielisa x.com