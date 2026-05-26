Al Policlinico di Modena salvata la mano di un ospite della Comunità di San Patrignano

Da modenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 16 maggio, una squadra di chirurghi della mano del Policlinico di Modena si è recata a Coriano, in provincia di Rimini, per visitare la Comunità di San Patrignano. Durante la visita, hanno valutato un ospite con un infortunio alla mano. Non sono stati forniti dettagli sul trattamento o sull’esito dell’intervento. La delegazione ha poi lasciato la struttura senza ulteriori comunicazioni.

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Sabato 16 maggio una delegazione della Chirurgia della Mano del Policlinico di Modena è stata invitata a Coriano, in provincia di Rimini, per visitare la Comunità di San Patrignano. La Comunità ha voluto, così, esprimere profonda gratitudine all’équipe modenese, diretta dal dottor Andrea Leti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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