Al Policlinico di Modena salvata la mano di un ospite della Comunità di San Patrignano

Notizia in breve

Sabato 16 maggio, una squadra di chirurghi della mano del Policlinico di Modena si è recata a Coriano, in provincia di Rimini, per visitare la Comunità di San Patrignano. Durante la visita, hanno valutato un ospite con un infortunio alla mano. Non sono stati forniti dettagli sul trattamento o sull’esito dell’intervento. La delegazione ha poi lasciato la struttura senza ulteriori comunicazioni.