San Miniato ultraleggero si ribalta in un campo | pilota ferito

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ultraleggero si è ribaltato in un campo a San Miniato, ferendo il pilota. L’incidente si è verificato a causa di un brusco calo di quota del velivolo. Il pilota è riuscito a evitare la statale 67 durante la discesa, evitando di coinvolgere il traffico stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di verifica.

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Cosa ha causato il brusco calo di quota del velivolo?. Come è riuscito il pilota a evitare la statale 67?. Quali sono le reali condizioni cliniche dell'uomo trasportato a Cisanello?. Perché la manutenzione del mezzo potrebbe essere sotto indagine?.? In Breve L'incidente è avvenuto intorno alle 9:45 lungo la statale 67 Tosco-Romagnola Ovest.. Il ferito è stato trasportato con elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa.. Soccorsi coordinati da vigili del fuoco, Misericordia e carabinieri di San Miniato.. Indagini tecniche in corso per accertare l'avaria meccanica che ha causato il calo.. Un ultraleggero si ribalta in un campo a San Miniato: pilota di 79 anni ferito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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