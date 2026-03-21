Un uomo è rimasto ferito dopo che il suo ultraleggero è precipitato in un campo a Calvisano, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, coinvolgendo un velivolo leggero che è caduto in un’area agricola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza al pilota prima di trasportarlo in ospedale.

Calvisano (Brescia), 21 marzo 2026 – Paura a Calvisano, in provincia di di Brescia, dove un uomo è precipitato in un campo con il suo ultraleggero. Subito soccorso dai volontari dell’ambulanza, non sembrerebbe essere in pericolo di vita. L’incidente. Stando all’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’incidente è avvenuto verso le 14.40. Secondo le prime informazioni, il velivolo sarebbe caduto da un’altezza di circa venti metri, schiantandosi al suolo, in un campo in via Zappaglia. Il decollo sembra avvenuto proprio dal campo volo della Zappaglia, ma dopo poche centinaia di metri il mezzo avrebbe perso quota ed è precipitato a terra, L’uomo che pilotava il velivolo è un 70enne, ma ancora non si conoscono le sue generalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calvisano, ultraleggero precipita in un campo: ferito il pilota

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