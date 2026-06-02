Un deltaplano a motore è precipitato questa mattina nel territorio di San Miniato, vicino alla Fipili, pochi minuti dopo il decollo dal campo volo di Casa Bonello. Il pilota è rimasto ferito nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso. La zona è stata delimitata per consentire le operazioni di soccorso e rilievo.

SAN MINIATO (PISA) – Incidente stamattina, 2 giugno 2026, in provincia di Pisa. Un deltaplano a motore èprecipitato a San Romano, nel comune di San Miniato, poco dopo il decollo dal campo volo di Casa Bonello. Il velivolo, per cause in corso di accertamento, ha perso improvvisamente quota e si èschiantato in un terreno arato vicino alla Fi-Pi-Li, ribaltandosi. Il pilota, un uomo di 79 anni, è rimasto intrappolato all’interno del mezzo ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco di Pisa. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e l’elisoccorso Pegaso, che hatrasportato il ferito all’ospedale di Cisanello. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - San Miniato: ultraleggero cade dopo decollo vicino alla Fipili. Ferito il pilota

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