San Marino Outlet | tornano le Magic Hours a pochi passi da Rimini

Venerdì 12 giugno riprendono le Magic Hours presso il centro commerciale San Marino Outlet, a breve distanza da Rimini. L'iniziativa permette di accedere allo shopping in orari prolungati, offrendo ai clienti la possibilità di visitare i negozi prima dell’orario normale di apertura. La promozione si ripete periodicamente e coinvolge diversi punti vendita del centro.

Al via le le Magic Hours. L'attesissima iniziativa dedicata allo shopping a pochi passi da Rimini torna venerdì 12 giugno. Firmato San Marino Outlet, l'evento si amplierà con un format ancora più coinvolgente per regalare ai visitatori un intero pomeriggio e l’intera serata di convenienza.La. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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