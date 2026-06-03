Da San Marino Outlet tornano le attese Magic Hours
Venerdì 12 giugno, San Marino Outlet organizza nuovamente le Magic Hours, iniziativa di shopping che si svolge a pochi chilometri da Cesena. L’evento, già noto per le promozioni temporanee, questa volta si prolunga per un intero pomeriggio e tutta la serata. La manifestazione coinvolge numerosi negozi del centro commerciale, offrendo sconti e promozioni speciali durante le ore prolungate di apertura. La partecipazione è aperta al pubblico, senza limiti di età.
Tornano le Magic Hours, la speciale iniziativa dedicata allo shopping a pochi passi da Cesena. L'iniziativa, firmata San Marino Outlet, si terrà venerdì 12 giugno e quest'anno si amplia con un format ancora più coinvolgente per regalare ai visitatori un intero pomeriggio e l’intera serata di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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