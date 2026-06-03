Da San Marino Outlet tornano le attese Magic Hours

Notizia in breve

Venerdì 12 giugno, San Marino Outlet organizza nuovamente le Magic Hours, iniziativa di shopping che si svolge a pochi chilometri da Cesena. L’evento, già noto per le promozioni temporanee, questa volta si prolunga per un intero pomeriggio e tutta la serata. La manifestazione coinvolge numerosi negozi del centro commerciale, offrendo sconti e promozioni speciali durante le ore prolungate di apertura. La partecipazione è aperta al pubblico, senza limiti di età.