A San Marino Outlet tornano le Magic Hours quest’anno in formato extra

Il 12 giugno si terranno di nuovo le Magic Hours al San Marino Outlet, un evento dedicato allo shopping che quest’anno si presenta in una versione estesa. L'iniziativa, molto attesa, durerà un intero pomeriggio e tutta la serata, offrendo ai visitatori un’opportunità di acquisto più ampia rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolge regolarmente nel periodo estivo e rappresenta un appuntamento consolidato per il centro commerciale.

Venerdì 12 giugno torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate firmata San Marino Outlet: le Magic Hours, la speciale iniziativa dedicata allo shopping e che, quest’anno, si amplia con un format ancora più coinvolgente per regalare ai visitatori un intero pomeriggio e l’intera serata di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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San Marino outlet

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| con la Nazionale, torna anche il Fan Village dell FSGC: venerdì pomeriggio, fino a un'ora prima dell'inizio di San Marino-Bangladesh, vi aspettiamo presso la Event Plaza di San Marino Outlet. L'ingresso è gratuito! #forzasanmarino #forzatitani x.com

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