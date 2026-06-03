San Leonardo spaccio di droga in pieno giorno nel parco di via Amendola | il video
Un video mostra un episodio di spaccio di droga avvenuto nel parco di via Amendola a Parma, durante le ore diurne. Le immagini documentano persone che scambiano sostanze stupefacenti in un'area pubblica. La scena si svolge senza nascondersi, in pieno giorno, all’interno di uno spazio frequentato da cittadini e famiglie. La polizia ha acquisito il video, ma al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli o azioni ufficiali.
Una scena di spaccio di sostanze stupefacenti, in pieno giorno, all'interno del parco di via Amendola a Parma. Sono le immagini di un video, girato da alcuni residenti che da tempo chiedono misure di sicurezza per chi vive in questa zona della città. La richiesta di chiusura dell'area verde negli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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