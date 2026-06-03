San Leonardo spaccio di droga in pieno giorno nel parco di via Amendola | il video

Notizia in breve

Un video mostra un episodio di spaccio di droga avvenuto nel parco di via Amendola a Parma, durante le ore diurne. Le immagini documentano persone che scambiano sostanze stupefacenti in un'area pubblica. La scena si svolge senza nascondersi, in pieno giorno, all’interno di uno spazio frequentato da cittadini e famiglie. La polizia ha acquisito il video, ma al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli o azioni ufficiali.