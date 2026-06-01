Via Amendola il parco dello spaccio a ogni ora del giorno

Nel parco di via Amendola lo spaccio di sostanze stupefacenti avviene in modo continuo, durante tutte le ore del giorno e della notte. I residenti hanno inviato foto e segnalazioni di tossicodipendenti che si incontrano con gli spacciatori, molti dei quali sono extracomunitari. Gli incontri avvengono a pochi metri dalle abitazioni, vicino alle auto parcheggiate e lungo i percorsi frequentati da famiglie e bambini.

“Al parco di via Amendola lo spaccio è ormai continuo, giorno e notte. I residenti inviano foto e segnalazioni di tossicodipendenti che incontrano gli spacciatori extracomunitari in pieno giorno, a pochi metri dalle abitazioni, dalle auto parcheggiate, dai percorsi frequentati da famiglie e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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