Le piazze di spaccio dei Di Lauro a pieno regime con la droga dall'Albania | 14 arresti
In una recente operazione, le forze dell'ordine hanno arrestato 14 persone coinvolte in un'organizzazione dedita allo spaccio di droga nelle piazze gestite dai Di Lauro. L'indagine ha evidenziato come i traffici siano coordinati attraverso contatti in Albania, con un sistema di gestione che coinvolge direttamente il figlio di uno dei capi del clan. Le attività illecite sono state portate avanti a pieno ritmo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.
Gli inquirenti hanno ricostruito l'operatività del gruppo che farebbe capo a Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo: la droga gestita tramite i contatti in Albania.🔗 Leggi su Fanpage.it
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