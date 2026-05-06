Le piazze di spaccio dei Di Lauro a pieno regime con la droga dall'Albania | 14 arresti

In una recente operazione, le forze dell'ordine hanno arrestato 14 persone coinvolte in un'organizzazione dedita allo spaccio di droga nelle piazze gestite dai Di Lauro. L'indagine ha evidenziato come i traffici siano coordinati attraverso contatti in Albania, con un sistema di gestione che coinvolge direttamente il figlio di uno dei capi del clan. Le attività illecite sono state portate avanti a pieno ritmo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.