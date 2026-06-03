Una serata di beneficenza si è svolta a San Gimignano, con il ricavato destinato all'ospedale pediatrico Meyer. Durante l'evento, i partecipanti hanno ascoltato i suoni dei bersaglieri, che sono stati ascoltati anche dalle torri della città. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale e ha avuto come obiettivo la raccolta fondi per sostenere le attività dell'ospedale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dell'organizzazione o delle persone coinvolte.

Quando gli squilli dei piumati bersaglieri si fanno sentire anche dalle torri si abbassano per applaudire. Per San Gimignano il 2 giugno 2026 sarà ricordato appunto fra storia, memoria, voto alle donne di questi primi 80 anni della Repubblica Italiana con gli squilli degli ottoni della Fanfara dei Bersaglieri della seziona dei piumati con il loro gonfalone di Monteriggioni gli applausi a scena aperta non sono mancati con il corteo con il gonfalone della città, il sindaco Andrea Marrucci e le maggiori autorità civili e militari ha attraversato le strade del centro per lasciare la corona di allora alla lapide delle ‘Repubblica Italiana’ nel cortile del delle autorità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gimignano è solidale. Serata di beneficenza con ricavato per il Meyer

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