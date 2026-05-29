Sono 54 le barche che hanno preso parte alla regata, tutte sono arrivate al traguardo nonostante il vento debole o assente. La manifestazione, non competitiva, si è svolta sulla rotta del Fortana. Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza.

Un vero record di partecipazione di barche a vela con ben 54 imbarcazioni alla partenza, tutte arrivate alla linea di traguardo, nonostante il vento fievole e talvolta assente nella veleggiata non competitiva per vele bianche "sulla rotta del Fortana". "Siamo soddisfatti - afferma Cristina Sandri, presidente di Assonautica Ferrara - non solo per il numero delle imbarcazioni, ma per il coinvolgimento istituzionale e i tanti patrocini avuti. Le persone partecipanti sono state circa 120 ed hanno ricevuto premi in natura dalle principali aziende agricole e vinicole del territorio nonché oggetti per l’arredo barca offerti da operatori del settore. Anche la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna ha offerto piatti di ceramica graffita destinati ad equipaggi particolarmente meritevoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Regata da record con 54 barche. Il ricavato andrà in beneficenza"

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