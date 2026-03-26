Chefxgood | a Villa Pallavicini una serata di alta cucina solidale chef cantine e partner del territorio uniti per beneficenza

A Bologna è tornato Chefxgood, un evento gastronomico che coinvolge chef, cantine e realtà locali con lo scopo di raccogliere fondi a favore di iniziative benefiche. La serata si è svolta presso Villa Pallavicini, con la partecipazione di professionisti del settore e partner del territorio, uniti in un'iniziativa di solidarietà attraverso la cucina.

Torna a Bologna Chefxgood, l’evento gastronomico solidale che riunisce chef, cantine e realtà del territorio con un obiettivo comune: trasformare la cucina in un gesto concreto di solidarietà.La nuova edizione si terrà domenica 29 marzo 2026 a partire dalle 18:00, nella suggestiva cornice di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - "Chefxgood": a Villa Pallavicini, una serata di alta cucina solidale. chef, cantine e partner del territorio uniti per beneficenza Articoli correlati Ceccano, quarta edizione del concorso “Giovani Chef Ciociari”: spazio ai talenti della cucina del territorioA valutare i giovani partecipanti sarà una giuria di esperti del settore gastronomico, composta da Danilo Diana, Gianni Lupo dell’Hosteria New York e... Cinque ristoranti speciali dove atmosfera, cucina e territorio danno vita a un mix ideale per una serata indimenticabileA Roccabianca (Parma), nel cuore della campagna parmense si trova Hostaria da Ivan un locale che ricorda piacevoli tempi “andati” e che propone la... Altri aggiornamenti su Villa Pallavicini Villa Pallavicini adottata dalla Pro LocoLa parola d'ordine dell'assessore comunale Luca Dallorto è riportare agli antichi fasti Villa Pallavicini a Pegli. In sostanza palazzo Tursi punta alla valorizzazione dello splendido manufatto ... ilgiornale.it Rinasce Villa Pallavicini, dal Pnrr 5,5 milioni di euroUn intervento del valore di 5,5 milioni di euro, tra acquisto e ristrutturazione, per far tornare Villa Pallavicini cuore pulsante di Rivarolo e che prevede la messa in sicurezza complessiva, una ... ansa.it