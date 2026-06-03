San Felice Circeo ecco il nuovo parcheggio gratis di via dell’Acropoli

A San Felice Circeo è stato aperto un nuovo parcheggio gratuito in via dell’Acropoli, in fase sperimentale. La struttura offre posti auto senza costi e sarà utilizzabile temporaneamente. La decisione è stata comunicata dalle autorità locali e durerà fino a una futura valutazione. La gestione del parcheggio sarà monitorata nelle prossime settimane. Non sono stati comunicati limiti di orario o restrizioni specifiche.

San Felice Circeo, 3 giugno 2026 – Il nuovo parcheggio di via dell’Acropoli è stato aperto in via sperimentale. L’area di sosta – realizzata nell’ambito di un intervento complessivo del valore di circa un milione e duecentomila euro, di cui 250.000 finanziati dalla Regione Lazio – è disponibile gratuitamente per i cittadini e i visitatori, pur essendo ancora in corso di completamento in alcuni aspetti. La decisione di aprire la struttura prima della sua ultimazione definitiva risponde all’esigenza di fornire una prima risposta concreta all’annosa carenza di aree di sosta nel centro storico, problema particolarmente avvertito durante la stagione estiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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