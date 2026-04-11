San Felice Circeo maxi blitz | 30 kg di droga e un’arma sequestrati

Nella località di San Felice Circeo, le forze di polizia hanno effettuato un’operazione che ha portato al sequestro di circa 30 chili di droga e di un’arma da fuoco. Durante il blitz, sono stati arrestati tre uomini. L’intervento è stato condotto in un deposito ritenuto utilizzato per lo stoccaggio di sostanze illegali. L’attività ha coinvolto le forze di polizia e le unità della Guardia di Finanza.

Un'operazione mirata della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un massiccio deposito di stupefacenti a San Felice Circeo, culminando con l'arresto di tre individui. L'intervento, avvenuto sabato 11 aprile 2026, ha permesso il sequestro di circa 30 chilogrammi di sostanze illegali tra cui hashish, marijuana e cocaina, rinvenute all'interno di un'abitazione privata. Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, agendo attraverso la Compagnia di Terracina, ha c . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Felice Circeo, maxi blitz: 30 kg di droga e un’arma sequestrati San Felice Circeo, maxi sequestro di droga: 30 chili tra hashish, marijuana e cocainaIn particolare lo stupefacente, il materiale e l’arma sono stati individuati all’esito di una perquisizione domiciliare nell’abitazione riconducibile... Blitz a Villa San Giovanni: 6 kg di pesce sequestratiUn’operazione coordinata ha colpito il tessuto commerciale di Villa San Giovanni, nel cuore della provincia di Reggio Calabria. Temi più discussi: San Felice Circeo, droga nei cuscini del divano: sequestrati 30 chili tra cocaina, mariuana e hashish; SAN FELICE CIRCEO | Giornata del Mare, studenti del Da Vinci al porto; Terracina – Maxi sequestro di droga, tre arresti; CASSINO | Maxi esercitazione regionale di Protezione Civile prevista per ottobre 2026, le parole di Ciacciarelli. San Felice Circeo, maxi sequestro di droga in casa: tre arresti tra Terracina e il litorale. Recuperati 30 kg di sostanza stupefacenteMaxi sequestro di droga a San Felice Circeo: la Guardia di Finanza di Latina ha trovato circa 30 chili tra hashish, marijuana e cocaina. Tre le persone arrestate ... latinaquotidiano.it San Felice Circeo, maxi sequestro di droga: 30 chili tra hashish, marijuana e cocainaL’operazione è stata condotta dalla Fiamme Gialle della Compagnia di Terracina che, a seguito di attività e riscontri dinamici sul territorio, volti a corroborare gli esiti di specifici ... ilfaroonline.it SAN FELICE CIRCEO: In manette due italiani ed un tunisino - facebook.com facebook