Un’associazione militare ha denunciato che oltre mille soldati sono rimasti senza nome. La dichiarazione è stata diffusa nel giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Repubblica. La denuncia sottolinea la mancanza di riconoscimento ufficiale per questi militari, senza fornire dettagli specifici sulle identità o le circostanze. La notizia è stata diffusa come una critica rivolta alle istituzioni e alle modalità di riconoscimento dei soldati.

Un grido d’allarme che è anche una denuncia morale lanciata nel giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Repubblica. L’ Associazione studi militari Emilia-Romagna (Asmer) accende i riflettori sullo stato di abbandono in cui versano il Cimitero militare della Prima guerra mondiale all’interno cimitero di San Cataldo e la stele del 36° Reggimento Fanteria in viale Montecuccoli. "Nel sacrario modenese – fanno sapere – riposano 1.077 militari provenienti da ogni angolo d’Italia, giovani deceduti negli ospedali locali. Uomini che, a distanza di oltre un secolo, rischiano di subire l’oltraggio più grande: la cancellazione della propria identità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Cataldo, l’associazione militare : "Oltre mille soldati senza nome"

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