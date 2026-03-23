Aereo militare C-130 Hercules precipita e va a fuoco con oltre 100 soldati a bordo | tragedia in Colombia

L’aereo militare cargo trasportava militari verso Bogotà quando è precipitato in una zona rurale poco dopo il decollo nei pressi della località di Puerto Leguízamo, nel dipartimento di Putumayo, nel sud della Colombia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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