Un aereo militare da trasporto Hercules C-130 è precipitato poco dopo il decollo nel sud-ovest della Colombia, nel dipartimento amazzonico di Putumayo, causando un numero ancora imprecisato di vittime. L’incidente è avvenuto nei pressi di Puerto Leguízamo, al confine con Perù ed Ecuador. Il ministro della Difesa Pedro Sanchez ha definito l’episodio “tragico”, confermando l’invio di squadre di soccorso e precisando che le cause dello schianto non sono ancora note. Secondo i media colombiani a bordo dell’aeroplano c’erano “almeno 120” militari. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colombia, precipita aereo militare con oltre 100 soldati a bordo

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