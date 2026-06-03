San Carlo | Fanelli punta alla stabilità per ridurre il precariato
Al San Carlo, Fanelli ha annunciato un piano per stabilizzare il personale e ridurre il precariato. Sono in corso procedure per consolidare i contratti a tempo determinato e aumentare il numero di assunzioni a tempo indeterminato. L’obiettivo è migliorare l’assistenza ai cittadini attraverso un organico più stabile. Le nuove misure prevedono anche una revisione delle modalità di gestione del personale e delle procedure di assunzione.
Come cambierà concretamente l'assistenza ai cittadini con il nuovo organico?. Quali procedure specifiche stanno attivando la stabilità al San Carlo?. Chi beneficerà direttamente della riduzione del precariato nel sistema lucano?. Perché la continuità del personale influisce sulla gestione delle emergenze?.? In Breve La stabilità professionale migliora la qualità dell'assistenza sanitaria per i cittadini lucani.. Il consolidamento degli organici aumenta la resilienza del sistema sanitario in Basilicata.. La strategia mira a trasformare i professionisti temporanei in esperti radicati nel territorio.. Il modello di stabilizzazione del San Carlo potrebbe estendersi ad altri presidi regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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