San Carlo | Fanelli punta alla stabilità per ridurre il precariato

Notizia in breve

Al San Carlo, Fanelli ha annunciato un piano per stabilizzare il personale e ridurre il precariato. Sono in corso procedure per consolidare i contratti a tempo determinato e aumentare il numero di assunzioni a tempo indeterminato. L’obiettivo è migliorare l’assistenza ai cittadini attraverso un organico più stabile. Le nuove misure prevedono anche una revisione delle modalità di gestione del personale e delle procedure di assunzione.