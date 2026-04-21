In punta di piedi porta due allieve al Teatro San Carlo di Napoli

Due giovani allieve della scuola di danza di Atripalda, intitolata “In punta di piedi” e diretta da Deborah, sono state invitate a esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli. L’evento, che si è svolto recentemente, ha visto le ragazze partecipare a un’esibizione pubblica nel prestigioso teatro napoletano. La scuola si occupa di formazione coreutica e ha organizzato l’appuntamento come parte delle attività promozionali e formative per le sue allieve.

Tempo di lettura: 2 minuti La scuola di danza atripaldese “ In punta di piedi ” diretta da Deborah Graziano, celebra con grande orgoglio l’ammissione delle due allieve, MariaFrancesca Iaselli e Martina De Padua, alla Scuola di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, una delle istituzioni coreutiche più prestigiose al mondo, nonché la più antica. Una audizione superata tra centinaia di partecipanti provenienti da tutta Europa. Questo traguardo rappresenta un punto di svolta fondamentale nella carriera delle giovani ballerine, che sono entrate a far parte della scuola di Danza rispettivamente nel 2023 e nel 2025. “Sin dal loro arrivo – dice la maestra Deborah – abbiamo individuato in entrambe doti fisiche e tecniche di grande rilievo, che il nostro staff ha saputo coltivare con un lavoro quotidiano meticoloso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “In punta di piedi” porta due allieve al Teatro San Carlo di Napoli Giorno della Memoria 2026, cerimonia al Teatro di San Carlo di Napoli. Notizie correlate Due giovani danzatrici irpine ammesse alla scuola di ballo del teatro "San Carlo" di NapoliLa scuola di danza atripaldese “In punta di piedi”, diretta da Deborah Graziano, celebra con grande orgoglio l'ammissione delle due allieve,... Teatro San Carlo, 10 minuti di applausi per ?Lucia di Lammermoor?: pubblico in piedi per Rosa FeolaOvazione del pubblico per Rosa Feola, protagonista nel ruolo del titolo alla prima di “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti, appena conclusa al... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Le giovani Iaselli e De Padua ammesse alla Scuola di ballo del San Carlo; NAPOLI. Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo, 12 indagati; TEATRO SAN CARLO - Trentacinque giovani musicisti dell’Orchestra Sanitansamble di Napoli hanno incontrato il Maestro Gustavo Dudamel. Teatro San Carlo, 10 minuti di applausi per Lucia di Lammermoor: pubblico in piedi per Rosa FeolaOvazione del pubblico per Rosa Feola, protagonista nel ruolo del titolo alla prima di Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, appena conclusa al Teatro di San Carlo e salutata dai presenti con ... ilmattino.it Teatro San Carlo, i contratti all'esame degli investigatori - facebook.com facebook L’indagine sulla gestione del Teatro San Carlo di Napoli x.com