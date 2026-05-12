La Rai non ha alternative | da Venier che resta a Liorni d'estate la tv punta alla stabilità per non crollare

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai si trova di fronte a una situazione di mancanza di alternative per conduttori di punta. Da una parte, alcuni volti storici come la conduttrice principale sono confermati, mentre dall’altra, i programmi estivi vedono la presenza di altri conduttori. La rete si orienta verso una strategia di stabilità, puntando a mantenere i programmi più seguiti senza introdurre grandi cambiamenti. Questa realtà mette in evidenza le difficoltà nel trovare nuove figure di riferimento per il pubblico.

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La Rai ha un problema ed è ora che capisca come risolverlo. Non ci sono volti a cui affidare i programmi di punta e a quei pochi che sono rimasti in grado di fidelizzare il pubblico, si finisce per affidare il meglio che propone la tv. Ma per quanto tempo si potrà andare avanti così? È quello che si legge guardando la riconferma di Mara Venier a Domenica In perché, in fondo, chi avrebbe potuto prendere il suo posto senza lasciarsi vuoti incolmabili alle spalle?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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