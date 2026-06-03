Salvato in Volo | Bimbo di 13 Mesi Rianimato da Infermieri in Vacanza – Denunciano Kit Medico Aereo Inadeguato

Due infermieri in vacanza hanno rianimato un bambino di 13 mesi in crisi respiratoria durante un volo. La vicenda ha portato all’attenzione la carenza di kit medici adeguati e standardizzati a bordo degli aerei. La denuncia riguarda l’inadeguatezza del kit medico aereo, che ha richiesto l’intervento di personale non specializzato per salvare il bambino.

Un aereo pieno, il ronzio dei motori, poi il gelo: un bimbo di tredici mesi smette di reagire e il tempo si fa stretto. In cabina qualcuno chiama aiuto, due passeggeri si alzano senza esitare e riscrivono il finale di una storia che poteva spezzarsi tra le nuvole. Prima lo sguardo della madre, poi quel silenzio innaturale. Il bambino ha meno di un anno e mezzo, il respiro diventa incerto. L’equipaggio annuncia l’emergenza. Serve un medico. Si alzano in due: Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, marito e moglie, infermieri in vacanza. Nessuna divisa addosso, ma la prontezza di chi è abituato a leggere i segni e agire. Si spostano nel corridoio, chiedono spazio, controllano i parametri, si parlano con frasi corte. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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Temi più discussi: Bimbo di 13 mesi rianimato da una coppia di infermieri su un volo Bergamo-Marrakech; Infermieri salvano un bimbo in arresto respiratorio su un volo; Infermieri in vacanza salvano un bimbo di un anno sul volo per Marrakech: Non respirava. Abbiamo fatto le manovre d'emergenza ma a bordo il kit sanitario era incompleto; Infermieri di Vicenza salvano un bimbo in arresto respiratorio in aereo.

Gli infermieri eroi in vacanza: Sul volo abbiamo salvato un bimbo anche se il kit di soccorso era incompleto x.com

Volare con un bambino di 1 anno reddit

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