A bordo di un volo da Bergamo a Marrakec, un bambino di 13 mesi è apparso cianotico. Due infermieri, marito e moglie di 33 anni, entrambi impiegati all’ospedale di Arzignano, sono intervenuti per aiutarlo. L’incidente ha sollevato polemiche sulla presenza di attrezzature mediche a bordo di voli commerciali. I due infermieri lavorano nel pronto soccorso e sulle ambulanze del 118.

Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, entrambi 33 anni, sono marito e moglie e lavorano come infermieri all’ospedale Cazzavillan di Arzignano, in provincia di Vicenza, per l’Ulss 8 Berica, divisi tra i turni del Pronto soccorso e gli interventi sulle ambulanze del 118. Nella prima settimana di maggio viaggiavano su un volo Ryanair partito da Orio al Serio, a Bergamo, e diretto a Marrakech per qualche giorno di ferie. Come raccontato dal Giornale di Vicenza, a circa 40 minuti dall’atterraggio, l’equipaggio ha lanciato un appello chiedendo se a bordo ci fossero medici o infermieri. La coppia si è alzata subito ed è stata raggiunta da una madre marocchina che le ha affidato il figlio. 🔗 Leggi su Open.online

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Bimbo di 13 mesi smette di respirare in aereo, salvato da due infermieri in vacanza

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Temi più discussi: Bimbo di 13 mesi rianimato da una coppia di infermieri su un volo Bergamo-Marrakech; Il bimbo di 13 mesi cianotico sul volo Bergamo-Marrakech. La rabbia dei due infermieri che lo hanno salvato: cosa mancava a bordo; Vicenza, due infermieri in vacanza salvano bimbo di 13 mesi: Kit incompleto sul volo Ryanair; Paura sul volo Orio-Marrakech: bimbo di 13 mesi rianimato da una coppia.

Si chiamano Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini i due infermieri del Suem 118 dell’Ulss 8 di Vicenza che hanno salvato la vita a un bambino di 13 mesi in arresto respiratorio a bordo di un aereo partito da Bergamo e diretto a Marrakech. Sul velivolo, come h x.com

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