Paura sul volo Orio-Marrakech | bimbo di 13 mesi rianimato da una coppia

Un bambino di 13 mesi è stato rianimato da una coppia su un volo da Bergamo a Marrakech, dopo un grave malore che si è verificato a circa 40 minuti dall’atterraggio. I membri della coppia sono intervenuti tempestivamente, prestando le prime cure al piccolo fino all’arrivo dei soccorsi a bordo. L’aereo ha proseguito il viaggio dopo l’intervento, senza ulteriori complicazioni. Non sono stati forniti dettagli sulla condizione del bambino.

Momenti di grande tensione su un volo decollato da Bergamo e diretto a Marrakech, dove, nei giorni scorsi, un bambino di appena 13 mesi è stato colto da un grave malore quando mancavano circa 40 minuti all’atterraggio. Il piccolo ha improvvisamente smesso di respirare, probabilmente a causa di un’ostruzione delle vie aeree legata a convulsioni febbrili, entrando in una situazione critica che ha richiesto un intervento immediato. Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, a bordo si trovavano due infermieri vicentini del Suem 118, Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, in viaggio per motivi personali. Resisi conto della gravità dell’emergenza, hanno raggiunto il bambino e avviato le manovre di soccorso nello stretto corridoio dell’aereo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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