Un’auto è rimasta bloccata in un sottopasso allagato tra Ceriano e Solaro, nel quartiere Villaggio Brollo, durante un acquazzone intenso. La vettura è stata salvata dalle acque, e il conducente è stato costretto a salire sul tetto dell’auto. Durante le operazioni di soccorso, sono stati registrati allagamenti lungo le strade della zona.

Un’auto è rimasta bloccata nel sottopasso allagato tra Ceriano e Solaro al Villaggio Brollo, mentre in tutta la zona si sono registrati allagamenti stradali durante il violento acquazzone di ieri mattina. In via Milano, nel sottopasso ferroviario del Brollo, il conducente, che era uscito dall’abitacolo per salire sul tetto della vettura, è stato messo in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Situazione critica a Solaro verso mezzogiorno, quando si è allagata la zona di via I Maggio, via Per Limbiate e piazza Cadorna oltre a Corso Italia e via San Pietro, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per numerose cantine invase dall’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salvato dalle acque nel sottopasso. Costretto a salire sul tetto dell’auto

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