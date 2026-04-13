Un uomo di 56 anni ha chiamato la polizia, dichiarando di voler togliersi la vita, e si trovava in auto sull'autostrada. Gli agenti sono intervenuti prontamente, e insieme ai sanitari sono riusciti a bloccare il suo gesto. L’uomo, che aveva passato la notte in auto, è stato trasportato in ospedale per ricevere assistenza. L’intervento si è svolto in tempi rapidi e ha evitato il peggio.

È stato sventato un tentativo di suicidio da parte di un cinquantenne grazie all’intervento della Polizia di Stato di Parma. L’uomo, in gravi difficoltà economiche, è stato fermato in autostrada dopo una segnalazione e affidato alle cure dei sanitari. L’operazione è stata resa possibile dalla prontezza degli agenti e dalla collaborazione tra le diverse pattuglie coinvolte. La segnalazione e l’allarme Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi durante il pomeriggio. Un operatore della Sala Radio della Sezione Polizia Stradale di Parma ha ricevuto una telefonata da un automobilista in evidente stato di agitazione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 56enne costretto a dormire in auto chiama la polizia, "mi suicido": intervento lampo sull'A15, salvato

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Tenta il suicidio a Casapulla con un congegno a gas e chiama la polizia, intervento lampo e salvataggioÈ stato tratto in salvo un uomo di 43 anni a seguito di un tentativo di suicidio avvenuto nei giorni scorsi a Casapulla (Caserta).