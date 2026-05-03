Ragazzini inghiottiti dalle acque dei laghi | morto un 15enne sul Lario 16enne lotta per la vita dopo un tuffo nel Garda

Da ilgiorno.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due adolescenti sono rimasti coinvolti in incidenti acquatici nelle ultime ore. Un ragazzo di 15 anni è annegato mentre si trovava su un pontile del lago, mentre un altro di 16 anni è stato trovato in condizioni critiche dopo un tuffo nel lago di Garda. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e le forze dell'ordine stanno indagando sulle dinamiche degli incidenti.

Mandello del Lario (Lecco), 3 maggio 2026 - Due adolescenti che si tuffano e non riemergono. Il primo, quindici anni, da un pontile del Lario. Il secondo, di un anno più grande, da un pedalò a Desenzando del Garda. Doppio dramma ieri per due ragazzini. Annegato nel lago di Como. Il primo è annegato nel lago di Como, dove il giovanissimo di origini marocchine, residente a Desio in Brianza, è rimasto sott’acqua a Mandello del Lario. Nella zona della Canottieri Moto Guzzi stava prendendo il sole con gli amici quando si è buttato dal pontile mobile. Non vedendolo riemergere, i compagni hanno chiamato i soccorsi. Sul posto l’elinucleo dei vigili del fuoco da Malpensa, i sommozzatori e i paramedici del Soccorso Bellanese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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