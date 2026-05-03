Ragazzini inghiottiti dalle acque dei laghi | morto un 15enne sul Lario 16enne lotta per la vita dopo un tuffo nel Garda

Due adolescenti sono rimasti coinvolti in incidenti acquatici nelle ultime ore. Un ragazzo di 15 anni è annegato mentre si trovava su un pontile del lago, mentre un altro di 16 anni è stato trovato in condizioni critiche dopo un tuffo nel lago di Garda. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e le forze dell'ordine stanno indagando sulle dinamiche degli incidenti.

Mandello del Lario (Lecco), 3 maggio 2026 - Due adolescenti che si tuffano e non riemergono. Il primo, quindici anni, da un pontile del Lario. Il secondo, di un anno più grande, da un pedalò a Desenzando del Garda. Doppio dramma ieri per due ragazzini. Annegato nel lago di Como. Il primo è annegato nel lago di Como, dove il giovanissimo di origini marocchine, residente a Desio in Brianza, è rimasto sott’acqua a Mandello del Lario. Nella zona della Canottieri Moto Guzzi stava prendendo il sole con gli amici quando si è buttato dal pontile mobile. Non vedendolo riemergere, i compagni hanno chiamato i soccorsi. Sul posto l’elinucleo dei vigili del fuoco da Malpensa, i sommozzatori e i paramedici del Soccorso Bellanese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzini inghiottiti dalle acque dei laghi: morto un 15enne sul Lario, 16enne lotta per la vita dopo un tuffo nel Garda Notizie correlate Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Grave tragedia a Mandello del Lario, nel lecchese, dove un ragazzino straniero di 15anni è morto dopo essersi... Mandello del Lario, 15enne muore dopo essersi tuffato nel lago vietato e il sindaco sbotta sui socialTragedia a Mandello del Lario, Lecco, dove un ragazzo di quindici anni è morto dopo essersi buttato nelle acque gelide del lago.