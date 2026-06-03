salva una vita sul cavalcavia roberto evita la tragedia

Un uomo ha fermato un tentativo di suicidio su un cavalcavia. Con prontezza, si è avvicinato alla persona in crisi, riuscendo a bloccare il gesto e a metterla in salvo. La scena si è svolta nel pomeriggio, attirando l’attenzione di passanti e autorità presenti sul luogo. Nessuno è rimasto ferito, e la persona in difficoltà è stata presa in cura.

Pistoia, 3 giugno 2026 – Un gesto di grande umanità e solidarietà, che in un momento di fragilità rappresenta la differenza fra la vita ed esiti ben peggiori. A raccontare quanto successo la mattina di lunedì primo giugno è Alessia Paoli, figlia di Roberto. L’uomo era a bordo della propria bicicletta nei pressi del cavalcavia di Bargi, quando ha notato una persona che stava cercando di togliersi la vita. Roberto a quel punto si è fermato e si è avvicinato, chiamando i soccorsi e permettendone poi l’intervento: in questo modo, senza troppi giri di parole, contribuendo a salvare la vita di una persona. Un gesto di umanità e coraggio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Elena, la studentessa che ha salvato la vita a una donna sul bus. Massaggio cardiaco provvidenzialeAncona, 12 marzo 2026 - Una studentessa dell’Università Politecnica delle Marche salva la vita a una donna grazie alle manovre di rianimazione apprese durante il percorso di studi. È accaduto nei ... ilrestodelcarlino.it