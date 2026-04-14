Roberto Zapperi una vita per la ricerca

Il 4 aprile è deceduto lo storico Roberto Zapperi, noto per aver dedicato la vita alla ricerca. La sua figura, spesso riservata e poco appariscente, ha lasciato un segno nel mondo accademico e culturale. Zapperi è ricordato per il suo impegno e le sue pubblicazioni, tra cui un libro dedicato a Goethe a Roma. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore degli studi storici e letterari.

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