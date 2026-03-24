Bimbo di 4 anni salva la mamma | la telefonata che evita la tragedia da monossido ad Adria

Un bambino di quattro anni ha chiamato i soccorsi per segnalare che la madre si sentiva male, evitando così una possibile tragedia causata da intossicazione da monossido di carbonio. L’intervento tempestivo dei servizi di emergenza ha permesso di soccorrere la donna e di mettere in sicurezza l’abitazione. La chiamata proveniva dal numero di cellulare del bambino, che si trovava in casa con la madre.

Adria, la telefonata che cambia tutto. Può una voce infantile diventare la linea sottile tra la vita e la morte? Ad Adria, in provincia di Rovigo, la risposta è sì. Un bambino di appena quattro anni ha avuto il sangue freddo di rispondere al telefono e, con parole semplici ma decisive, ha permesso ai soccorritori di salvare la madre, priva di sensi a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme partito dal datore di lavoro: cosa è successo?. Tutto ha inizio con un’assenza sospetta. La donna non si presenta al lavoro e non risponde alle chiamate. Il datore di lavoro, insospettito, decide di contattare il 118. Una scelta che si rivelerà cruciale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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