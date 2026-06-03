A pochi giorni dal secondo turno delle elezioni comunali a Legnano, una fotografia risalente a diversi anni fa ha scatenato una polemica politica. Il Partito Democratico ha commentato la situazione affermando che non esiste un centrodestra moderato. La vicenda riguarda i candidati di Fratelli d’Italia, coinvolti nella discussione pubblica legata alla campagna elettorale. La fotografia e le dichiarazioni sono diventate oggetto di discussione tra le forze politiche locali.

Legnano (Milano) – A pochi giorni dal ballottaggio delle elezioni comunali una fotografia, probabilmente di qualche anno fa, provoca una bufera politica a Legnano. L'immagine, che è stata diffusa dall'Anpi provinciale di Milano e che circolava sul web, ritrae un gruppo di persone che fanno il saluto romano. Tra di loro sono stati riconosciuti Nicola Cavallari e Francesco Terreni, entrambi in corsa per le comunali nella lista 'Dovunque è Legnano', che sostiene il candidato sindaco di Fratelli d'Italia e del centrodestra Mario Almici, al ballottaggio con il sindaco uscente del centrosinistra Lorenzo Radice. Elezioni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Saluti romani, bufera sui candidati Fratelli d’Italia a Legnano. Il Pd: “Non esiste un centrodestra moderato”

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