Alle elezioni a Legnano, Fratelli d’Italia ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 43,29%, pari a circa 10.600 preferenze. Il Partito Democratico ha mantenuto il secondo posto con il 39,57%. La Lega ha subito una perdita di consensi, senza raggiungere le soglie di altri anni. I risultati si riferiscono alle preferenze espresse per le liste, senza indicazioni sul numero di seggi assegnati.

Legnano, 27 maggio 2026 – Lorenzo Radice con il 43,29% (10.613 voti) e Mario Almici con il 39,57% (9.702 voti): sono loro i due candidati sindaco che, a partire da una differenza di poco meno di mille voti, si affronteranno al ballottaggio del 7 e 8 giugno che deciderà il prossimo sindaco. Sul fronte dei risultati ottenuti dalle forze politiche, Fratelli d’Italia diventa il primo partito in città, con il Pd che mantiene il suo bacino elettorale, mentre Maira Cacucci, consigliera regionale di Fdi, si conferma la candidata di lista con il maggior numero di preferenze. Completato lo spoglio dei voti e ufficializzati anche i risultati degli altri due candidati sindaco - Carolina Toia, che raggiunge il 10,39% (2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni Legnano i risultati delle liste: Fratelli d’Italia primo partito, il Pd tiene, piange la Lega

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