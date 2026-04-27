Fratelli d' Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026 | candidati sindaco a Molfetta Palo e Corato

Fratelli d'Italia ha annunciato la candidatura di tre candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative nell'area metropolitana di Bari, previste per il 23 e 24 maggio. Le città coinvolte sono Molfetta, Palo e Corato. La lista conferma la presenza del partito tra i principali attori del centrodestra per questo appuntamento elettorale. La decisione riguarda i candidati che si sfideranno per la guida dei rispettivi Comuni.

Fratelli d'Italia presenterà tre candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative nell'area metropolitana di Bari, in programma il 23 e 24 maggio prossimi. In corsa vi sono Pietro Zona per Corato, Adamo Logrieco a Molfetta e Vito D’Agostino per Palo del Colle.Picaro: “Fdi è una forza.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri di Fratelli d'ItaliaDopo aver annunciato nei giorni scorsi Giuseppe Grassi, primario della Cardiologia dell'ospedale Civile di Venezia, Fratelli d'Italia ha presentato... Leggi anche: Elezioni Comunali, pace fatta nel centrodestra: c'è l'intesa fra Fratelli d'Italia e Forza Italia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Corruzione, a giudizio l’assessora Amata (FdI). Due anni e sei mesi all’imprenditrice Cannariato; Corruzione all'Ars, l'assessore Amata andrà a processo: condannata l'imprenditrice Cannariato; Corruzione: gup decide se assessora Amata andrà a processo; Corruzione, condannata Cannariato. Amata rinviata a giudizio. Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it Amministrative, Fratelli d’Italia guida il centrodestra nei principali Comuni della provincia di BariNei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti – Molfetta, Palo del Colle e Corato – i candidati sindaci risultano espressione diretta o indiretta di Fratelli d’Italia, elemento che secondo ... giornaledipuglia.com Una lite tra fratelli ha rischiato di finire in tragedia a Castelnovo Monti, sull’Appennino reggiano. Dietro l’incendio divampato la sera del 23 aprile in un appartamento al secondo piano, i carabinieri hanno individuato un gesto doloso compiuto da un uomo di 33 - facebook.com facebook Da amici di famiglia a quasi fratelli: non di sangue, ma l’amore può avere confini Ermanno Curti, trentenne nato con la sindrome di Down, e il 36 enne Gianmarco Lepre, hanno in comune un profilo social dal nome emblematico, “Distributori di felicità”, con nu x.com