Prevenzione come infrastruttura L’impegno di Pfizer per il sistema salute

Un'azienda farmaceutica annuncia un progetto volto a rafforzare la prevenzione nel sistema sanitario attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte a diverse fasce di età e culture. Le iniziative utilizzano vari linguaggi e strumenti per raggiungere un pubblico più ampio, trasformando la prevenzione da un'idea generale a una pratica accessibile e quotidiana. L’obiettivo è promuovere comportamenti consapevoli e informare sulle misure preventive disponibili.

Campagne di sensibilizzazione trasversali, plurilingui e intergenerazionali: un ecosistema comunicativo che trasforma la prevenzione da concetto astratto a scelta concreta. Per questo, la III edizione degli Healthcare Awards assegna a Pfizer il premio “Cultura della Prevenzione”. Costruire una cultura della prevenzione significa significa cambiare il modo in cui le persone pensano alla propria salute, intercettarle nei momenti della vita in cui sono più ricettive e parlare nella loro lingua – anche letteralmente. È questa la filosofia che ha guida Pfizer e che la III edizione degli Healthcare Awards, organizzati da Healthcare Policy e Formiche, ha voluto riconoscere con il premio “Cultura della Prevenzione”.🔗 Leggi su Formiche.net

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