A Milano, durante Tuttofood, il progetto Salumi & Baci ha riscosso grande successo, attirando l’attenzione di visitatori internazionali. L’evento ha presentato novità inattese e organizzato eventi esclusivi, contribuendo a ridefinire il panorama del settore. La manifestazione ha evidenziato l’interesse crescente per le innovazioni nel settore alimentare e le produzioni artigianali di salumi. La partecipazione ha coinvolto operatori e appassionati, consolidando il ruolo di questa iniziativa nel settore.

Salumi & Baci: il grande successo del progetto a Tuttofood. Il grande successo del progetto Salumi & Baci cattura l’attenzione del pubblico internazionale a Milano con novità inaspettate ed eventi esclusivi che ridefiniscono il futuro del settore. Si è chiusa con un’ampia partecipazione l’edizione 2026 di Tuttofood per Salumificio Bordoni e Salumificio San Michele, tornati insieme a Milano con il progetto condiviso “ Salumi & Baci ”. Un format ormai consolidato che riesce a raccontare due identità differenti ma complementari attraverso un linguaggio attuale fatto di degustazioni, intrattenimento e relazione diretta con il pubblico. Per quattro giorni lo spazio espositivo ha ospitato buyer internazionali, operatori horeca, stampa e content creator in un ambiente pensato per offrire un’esperienza immersiva e valorizzare entrambe le realtà. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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