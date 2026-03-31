Integrazione e successo scolastico per gli alunni stranieri | le risorse pratiche e gratuite del progetto In&In
Una nuova iniziativa promuove risorse gratuite per migliorare l’integrazione e il rendimento scolastico degli studenti stranieri. La European School Education Platform mette a disposizione materiali didattici sviluppati dal progetto In&In, destinati a supportare insegnanti e studenti nelle attività di apprendimento. Questi materiali sono accessibili online e gratuiti, con l’obiettivo di facilitare l’inclusione e favorire l’acquisizione di competenze linguistiche e sociali.
La European School Education Platform offre materiali didattici gratuiti del progetto In&In per favorire la piena inclusione degli studenti stranieri L'articolo Integrazione e successo scolastico per gli alunni stranieri: le risorse pratiche e gratuite del progetto In&In. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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