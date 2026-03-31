Integrazione e successo scolastico per gli alunni stranieri | le risorse pratiche e gratuite del progetto In&In

Una nuova iniziativa promuove risorse gratuite per migliorare l’integrazione e il rendimento scolastico degli studenti stranieri. La European School Education Platform mette a disposizione materiali didattici sviluppati dal progetto In&In, destinati a supportare insegnanti e studenti nelle attività di apprendimento. Questi materiali sono accessibili online e gratuiti, con l’obiettivo di facilitare l’inclusione e favorire l’acquisizione di competenze linguistiche e sociali.