Tuttofood | il ministro Lollobrigida allo stand del Consorzio Salumi Dop assaggia i chisolini con la coppa

Durante l'inaugurazione di Tuttofood a Milano, il ministro dell'Agricoltura ha visitato lo stand del Consorzio salumi Dop piacentini, assaggiando i chisolini con coppa. Lo stand ha accolto numerosi visitatori e operatori del settore alimentare, mentre il ministro ha commentato l'importanza della manifestazione come occasione di promozione internazionale per i prodotti italiani. Nessun altro dettaglio relativo ad altri interventi o partecipanti è stato fornito.

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