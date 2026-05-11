Tuttofood | il ministro Lollobrigida allo stand del Consorzio Salumi Dop assaggia i chisolini con la coppa
Durante l'inaugurazione di Tuttofood a Milano, il ministro dell'Agricoltura ha visitato lo stand del Consorzio salumi Dop piacentini, assaggiando i chisolini con coppa. Lo stand ha accolto numerosi visitatori e operatori del settore alimentare, mentre il ministro ha commentato l'importanza della manifestazione come occasione di promozione internazionale per i prodotti italiani. Nessun altro dettaglio relativo ad altri interventi o partecipanti è stato fornito.
Lo stand del Consorzio salumi Dop piacentini è stato visitato dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) Francesco Lollobrigida intervenuto all’inaugurazione di Tuttofood a Milano dove ha rimarcato come questa rassegna sia «una vetrina internazionale che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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