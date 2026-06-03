Un consigliere ha proposto di abolire la parata del 2 giugno, definendola superata. La presidente del Consiglio ha risposto definendo tali commenti indegni e vergognosi nei confronti di uomini e donne in divisa. La discussione si è concentrata sulla validità della celebrazione e sul rispetto verso le forze armate. Nessuna decisione è stata presa durante l'incontro.

Salis: "Abolire la parata del 2 giugno". Meloni: "Parole indegne e vergognose verso uomini e donne in divisa" In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico. Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l’Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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