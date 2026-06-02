2 giugno Meloni | Abolire parata? Parole vergognose e indegne verso uomini e donne in divisa

Il 2 giugno, il presidente del Consiglio ha commentato le dichiarazioni di alcuni rappresentanti italiani che propongono di abolire la parata celebrativa. Ha definito tali affermazioni “vergognose e indegne” nei confronti di uomini e donne in divisa. La discussione riguarda l’opportunità di mantenere o rimuovere la tradizionale cerimonia pubblica in occasione della festa nazionale. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sulle motivazioni o sull’origine di queste proposte.

(Adnkronos) – "Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l’Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio". Lo scrive sui social la presidente del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Perché si Festeggia il 2 Giugno | Il Meraviglioso Mondo di Veronica

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