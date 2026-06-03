Giorgia Meloni risponde a Ilaria Salis che vuole abolire la parata militare del 2 giugno | Parole vergognose e indegne

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Festa della Repubblica e polemiche: ci risiamo. Nel giorno delle celebrazioni per il referendum che abolì la monarchia e fece nascere la Repubblica italiana, esattamente 80 anni fa, non ha fatto discutere solo l'assenza del vicepremier Matteo Salvini alla tradizionale parata su via dei Fori. 🔗 Leggi su Today.it

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GIORGIA MELONI RISPONDE ALLE ACCUSE DI ILARIA SALIS E LA UMILIA DAVANTI A TUTTI

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