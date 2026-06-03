Giorgia Meloni risponde a Ilaria Salis che vuole abolire la parata militare del 2 giugno | Parole vergognose e indegne

Festa della Repubblica e polemiche: ci risiamo. Nel giorno delle celebrazioni per il referendum che abolì la monarchia e fece nascere la Repubblica italiana, esattamente 80 anni fa, non ha fatto discutere solo l'assenza del vicepremier Matteo Salvini alla tradizionale parata su via dei Fori. 🔗 Leggi su Today.it

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GIORGIA MELONI RISPONDE ALLE ACCUSE DI ILARIA SALIS E LA UMILIA DAVANTI A TUTTI

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Ilaria Salis, il post sul 2 giugno: «Abolire la parata». Ira di Meloni: «Parole vergognose e indegne»Un rappresentante delle istituzioni italiane ha scritto sui social che la parata del 2 giugno dovrebbe essere abolita.

Temi più discussi: Pregi e difetti di Giorgia Meloni? Risponde Tommaso Longobardi, il suo stratega social; Meloni: Non possiamo dire che ci sono soldi solo per la Difesa; Ue, la Commissione all’Italia: Massima attenzione per lettera di Meloni. Prepariamo una risposta; Ue: Massima attenzione alla lettera di Meloni, la risposta è in fase di elaborazione.

L'intervento del Presidente @GiorgiaMeloni all'Assemblea di Confindustria: x.com

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Patto di stabilità, Meloni risponde alla Bce: Non solo soldi per la difesaLa parole di Lagarde all’esecutivo sul rispetto dei vincoli di deficit, mentre cresce il peso per le famiglie. Cosa ha detto Meloni ... quifinanza.it