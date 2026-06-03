Salini | i biocarburanti meritano parità con l’elettrico per la CO2
I biocarburanti potrebbero ottenere la stessa validità degli veicoli elettrici nel calcolo delle emissioni di CO2 considerando anche l’intero ciclo di vita. Tuttavia, rischiano di essere esclusi dal trasporto su strada a causa di valutazioni che penalizzano il loro impatto complessivo. La questione riguarda l’inclusione o meno delle emissioni durante la produzione, il trasporto e l’uso finale dei carburanti biogenici. La decisione influenzerà le politiche di autorizzazione e utilizzo di queste fonti energetiche.
Come cambierebbe il calcolo delle emissioni considerando l'intero ciclo di vita?. Perché i biocarburanti rischiano di essere esclusi dal trasporto su strada?. Quali errori strategici stanno commettendo i produttori di auto oggi?. Cosa cambierà concretamente per la scelta del motore dei cittadini?.? In Breve Voto della Commissione ambiente previsto in autunno per il nuovo regolamento CO2.. Valutazione ambientale basata sull'intero ciclo di vita invece che solo sulle emissioni allo scarico.. Diversificazione tecnologica per contrastare l'invasione di veicoli prodotti in Cina.. Possibilità per i cittadini di usare motori esistenti con biocarburanti o sintetici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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