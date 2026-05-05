Un accordo tra Italia e Brasile mira a collaborare nello sviluppo di tecnologie alternative, con un focus specifico sui biocarburanti. L’obiettivo è unire risorse e competenze per favorire la transizione energetica. La partnership rappresenta un passo importante in ambito di innovazione nel settore energetico, con un intervento condiviso sulla ricerca e l’applicazione di carburanti provenienti da fonti rinnovabili.

È un’alleanza strategica, quella del Brasile con l’Italia, che cerca di unire sforzi e capacità per lo sviluppo delle tecnologie alternative, con una particolare attenzione ai biocarburanti, considerati fondamentali nel processo di transizione energetica. Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, durante l’evento “Tecnologia e Ambiente: prospettive per l’Italia e il Brasile alla luce dell’Accordo Ue-Mercosur”. Il forum è stato organizzato dall’Associazione di Amicizia Italia-Brasile, presieduta dal deputato del Pd eletto in Sud America, Fabio Porta, e da FGV Europe e si è tenuto nella Sala Europa dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I biocarburanti ballano la samba. L’alleanza Italia-Brasile

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